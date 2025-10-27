ТАСС: ВСУ хотят создать техногенную катастрофу в Белгородской области

С такой целью украинская армия атакует дамбу водохранилища, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ВСУ, нанося ракетные удары по дамбе водохранилища в Белгородской области, пытаются создать техногенную катастрофу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил 25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, плотина водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. Разрушение плотины при повторном ударе ВСУ может подтопить жилье порядка 1 тыс. человек. Поэтому жителям, проживающим в зоне риска подтопления, предложено выехать в пункты временного размещения.