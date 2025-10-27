ТАСС: ВСУ массово дезертируют у Симоновки из-за отправки в Волчанск

ВС РФ регулярно наносит удары ФАБами, что также способствует побегам украинских военных с позиций, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ВСУ у Симоновки (украинское название - Симиновка) Харьковской области массово дезертируют из-за решения командования об отправке для стабилизации фронта в Волчанск. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В подразделениях 120-й отдельной бригады теробороны, расположенных в районе Симоновки, отмечаются массовые случаи дезертирства из-за решения командования передать личный состав в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады для стабилизации фронта в Волчанске. Кроме того, этому способствуют регулярные прилеты по позициям бригады российских ФАБ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, за последние две недели группировка войск "Север" успешно продвинулась в южной части Волчанска, на сегодняшний день освобождено более 70% города.