Над регионами России за ночь сбили 193 украинских БПЛА

Над Брянской областью уничтожили 47 беспилотников

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 193 украинских БПЛА над регионами России, из них 40 - над Московским регионом.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 47 - над территорией Брянской области, 42 - над территорией Калужской области, 40 - над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, 32 - над территорией Тульской области, 10 - над территорией Курской области, 7 - над территорией Орловской области, 4 - над территорией Ростовской области, 4 - над территорией Воронежской области, 2 - над территорией Оренбургской области, 2 - над территорией Тамбовской области, 1 - над территорией Белгородской области, 1 - над территорией Липецкой области и 1 - над территорией Самарской области", - сообщили в военном ведомстве.