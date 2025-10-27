Эксперт Степанов: универсальность "Буревестника" обеспечит защиту РФ

Новые крылатые ракеты можно развернуть в любой точке мира как на надводных носителях, так и на мобильных грунтовых пусковых установках, пояснил военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Возможность развертывания высокоточных крылатых ракет "Буревестник" в любой точке мира как на надводных носителях, так и на мобильных грунтовых пусковых установках позволит защитить суверенитет как России, так и ее партнеров за рубежом. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Буревестник" является универсальной ракетой с точки зрения возможностей пуска и размещения как на надводных носителях, так и на мобильных грунтовых пусковых установках. Потенциально подобные комплексы могут быть развернуты в рамках совместных соглашений с нашими зарубежными партнерами не только на территории Российской Федерации, но и в других уголках мира, что, во-первых, сокращает дистанцию для поражения объектов потенциального противника, а во-вторых, создает дополнительные инструменты для защиты суверенитета как Российской Федерации, так и наших союзников, в том числе подвергающихся сейчас внешней военной угрозе", - сказал эксперт.

По его словам, "Буревестник" предназначен для уничтожения заглубленных командных пунктов и органов стратегического военного управления противника, а его разрушительная способность делает это оружие крайне опасным, универсальным и максимально разрушительным. По открытым данным, мощность специальной боевой части может составлять порядка одной мегатонны, что почти в 50 раз превышает показатели атомной бомбы, примененной США в Хиросиме. "Буревестник" малозаметен и практически неуязвим за счет своей способности перемещаться до заданной точки по сложной траектории неограниченное количество времени на сверхнизких высотах до 50 м. В случае массового комбинированного пуска таких ракет создается зона глобального покрытия стратегического уровня высокоточного вооружения.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".