Пушилин: большая часть Красноармейска перешла под контроль ВС РФ
Редакция сайта ТАСС
06:23
обновлено 07:19
ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Российские силы взяли под контроль большую часть Красноармейска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
"Здесь мы также видим, что сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем Вооруженных сил РФ", - сказал Пушилин.
Он добавил, что продолжается охват красноармейско-димитровской агломерации. Пушилин также заявил об успехах ВС РФ у города Родинское к северу от Красноармейска. "Положительные известия о Родинском. Ждем официальных заявлений, но информация от наших бойцов поступает, что есть определенного рода успехи, значимые", - заключил он.