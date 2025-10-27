Пушилин: большая часть Красноармейска перешла под контроль ВС РФ

В городе продолжаются "ожесточенные бои", отметил глава ДНР

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Российские силы взяли под контроль большую часть Красноармейска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Здесь мы также видим, что сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем Вооруженных сил РФ", - сказал Пушилин.

Он добавил, что продолжается охват красноармейско-димитровской агломерации. Пушилин также заявил об успехах ВС РФ у города Родинское к северу от Красноармейска. "Положительные известия о Родинском. Ждем официальных заявлений, но информация от наших бойцов поступает, что есть определенного рода успехи, значимые", - заключил он.