Пушилин: ВСУ атаками ДНР отвлекают внимание от провалов на фронте

Ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, отметил глава республики

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Атаки на ДНР со стороны ВСУ призваны отвлечь внимание от провалов на фронте. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Такие сигналы, которые мы также фиксируем, что противник сейчас использует все возможности, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте, которая складывается не в его пользу", - сказал Пушилин, комментируя участившиеся атаки на ДНР со стороны ВСУ.