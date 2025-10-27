Военный заградотряда ВСУ сдался в плен на красноармейском направлении

Сергей Дзюба оказался единственным выжившим из своей группы

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Военный 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба сдался в плен на красноармейском направлении. Как рассказал в беседе с ТАСС украинский военный, в задачи его подразделения в том числе входила заградительная функция.

"Не давали отходить с линии фронта. Людей не хватает потому, что недостача. Потому заградотряды создают, чтобы удержать людей на позициях", - рассказал военный.

Дзюба сдался в плен в окрестностях села Муравка на красноармейском направлении в результате активных действий российских штурмовиков. Дзюба оказался единственным выжившим из своей группы.