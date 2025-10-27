Бойцы бригады "Север-V" уничтожили украинскую РЛС в зоне СВО

По радиолокационной станции противника нанесли удар дронами и артиллерией

Редакция сайта ТАСС

© Добровольческий корпус/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ в зоне проведения СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпуса.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На одном из укрепрайонов нашей разведкой была обнаружена позиция с радиолокационной станцией ВСУ - это система, которая использует радиоволны для обнаружения и определения местоположения объектов. Совместно с подразделениями 71-й дивизии по обнаруженной цели был незамедлительно нанесен удар дронами и артиллерией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе корпуса отметили, что в результате нанесенных ударов РЛС противника была уничтожена.