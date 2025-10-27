Военный Нацгвардии Украины признался в убийстве бойца ВС РФ

Вместе с сослуживцем они расстреляли солдата, когда он проходил возле окна дома

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба под Красноармейском вместе с сослуживцем расстрелял российского военнослужащего.

"Когда он проходил возле окна, я был в доме, и после этого прозвучал выстрел с моей стороны. <...> Выстрел в него произошел один, и он упал. Я его застрелил. Он еще умирал. Потом другой человек выстрелил [в бойца РФ]", - сказал пленный.

Убийство произошло в окрестностях села Муравка. В доме, где находились украинские военнослужащие, было несколько человек, двое из которых и расстреляли бойца РФ.

Ранее ТАСС сообщил о сдаче в плен военнослужащего 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. В задачи подразделения входила, в том числе, функция заградительного отряда.