ВС РФ освободили за сутки Егоровку, Новониколаевку и Привольное
09:18
обновлено 09:24
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки освободили населенные пункты Егоровка в Днепропетровской области, а также Новониколаевку и Привольное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, населенные пункты удалось взять под контроль силами Восточной группы. Подразделения продвинулись в глубину обороны противника.