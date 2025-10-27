ВС РФ освободили за сутки Егоровку, Новониколаевку и Привольное

Населенные пункты удалось взять под контроль силами Восточной группировки

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки освободили населенные пункты Егоровка в Днепропетровской области, а также Новониколаевку и Привольное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенные пункты удалось взять под контроль силами Восточной группы. Подразделения продвинулись в глубину обороны противника.