Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 380 военных

В зоне ответственности группировки "Центр" ликвидировано более 455 солдат противника

Редакция сайта ТАСС

© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 380 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 185 человек, от действий группировок "Запад" - до 240, "Южная" - более 140, "Центр" - свыше 455, на направлении "Восток" - до 300 и "Днепр" - до 60 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Павловка, Кондратовка и Варачино в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синельниково, Волчанск и Нескучное в Харьковской области. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Староверовка, Купянск, Куриловка, Благодатовка, Моначиновка, Петровка, Петропавловка Харьковской области, Дробышево и Новоселовка в ДНР. Потери противника составили 7 боевых бронированных машин, в том числе 5 западного производства, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Веролюбовка, Плещеевка, Яблоновка и Иванополье в ДНР. Противник потерял 4 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 5 складов боеприпасов и материальных средств.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Гнатовка, Лысовка, Димитров в ДНР, Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили три бронеавтомобиля "Козак", три автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое в Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка в Запорожской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 17 автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск, Новоданиловка в Запорожской области и Никольское в Херсонской области. Уничтожены 14 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы.