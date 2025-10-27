Средства ПВО РФ сбили за сутки 350 беспилотников самолетного типа ВСУ

Уничтожены также 2 управляемые авиабомбы и 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 2 управляемые авиабомбы, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 350 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

