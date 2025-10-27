ВС РФ за сутки поразили военный аэродром ВСУ и объекты для перевозок оружия

Российские военные также атаковали места запуска БПЛА и пункты дислокации противника в 150 районах

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты, используемые для железнодорожных перевозок вооружения в районы боевых действий на Донбассе и военный аэродром за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, военному аэродрому, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах", - говорится в сообщении.