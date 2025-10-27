Над Белгородской областью сбили шесть дронов ВСУ

Они были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"27 октября в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.