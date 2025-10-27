ВС РФ поразили пункт управления дронами ВСУ в районе Северска

Цель уничтожили ударами гаубицы "Мста-Б"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск поразили пункт управления дронами ВС Украины на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений Южной группировки войск, в районе н. п. Северск операторами БПЛА был обнаружен ПУ БПЛА с личным составом ВСУ. Точными ударами гаубицы "Мста-Б" цели были уничтожены", - сказано в сообщении.

Еще один пункт управления дронами был уничтожен на краматорско-дружковском направлении ударом FPV-дрона 6-й мотострелковой дивизии.

На этом же направлении противник потерял два дрона R-18. Один был сбит оператором 6-й мотострелковой дивизии с помощью дрона, оснащенного системой сброса, а второй уничтожен тараном FPV-дрона.

Также операторы FPV-дронов 72-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили грузовой легковой автомобили с живой силой противника.