ВС РФ поразили пункт управления дронами ВСУ в районе Северска
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск поразили пункт управления дронами ВС Украины на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений Южной группировки войск, в районе н. п. Северск операторами БПЛА был обнаружен ПУ БПЛА с личным составом ВСУ. Точными ударами гаубицы "Мста-Б" цели были уничтожены", - сказано в сообщении.
Еще один пункт управления дронами был уничтожен на краматорско-дружковском направлении ударом FPV-дрона 6-й мотострелковой дивизии.
На этом же направлении противник потерял два дрона R-18. Один был сбит оператором 6-й мотострелковой дивизии с помощью дрона, оснащенного системой сброса, а второй уничтожен тараном FPV-дрона.
Также операторы FPV-дронов 72-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили грузовой легковой автомобили с живой силой противника.