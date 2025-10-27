Попавший в плен "азовец" подписал контракт с ВСУ из-за пропагандистского видео

По словам украинского военного, ему обещали, что он проведет на передовой не более двух месяцев, но в итоге удерживали в течение шести месяцев без ротации

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Украинский военнопленный Анатолий Лег из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе полка "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ) рассказал, что решил подписать контракт и воевать против России под воздействием пропагандистских видеороликов. Видео беседы с пленным есть в распоряжении ТАСС.

"В декабре подписал контракт. Увидел видео, где бежишь как штурмовик. После этого повезли в Изюм", - рассказал пленный, объясняя мотивацию воевать.

По словам "азовца", ему обещали, что он проведет на передовой не более двух месяцев, но в итоге удерживали в течение шести месяцев без ротации. "Сказали, что не больше месяца проведу там (на передовой - прим. ТАСС), максимум два. В итоге пробыл там шесть месяцев. Летом была возможность, чтобы поменяли людей, но нас не меняли. Говорили, что людей нет и "трехсотых" (раненых - прим. ТАСС) много", - сказал он.

Также пленный добавил, что перед тем, как отправить его на передовую, командование забрало у него банковскую карту и документы, и он не знает, поступали ли на нее деньги.