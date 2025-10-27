Водолацкий: разгром окруженных группировок ВСУ откроет направления для наступления

Купянское и красноармейское направления особенно важны, отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ликвидация Вооруженными силами РФ двух группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были окружены на купянском направлении в Харьковской области и красноармейском направлении в ДНР, откроет новые возможности для наступления. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских бойцов с окружением Купянска и предостерег, что ВСУ, попавшие в окружение на купянском и красноармейском направлениях, будут пытаться деблокировать себя как внутри этих периметров, так и действуя извне.

"Эти два направления (купянское и красноармейское - прим. ТАСС) сегодня особенно важны. Если мы завершим операцию по ликвидации данных котлов, то у нас будут полностью открыты логистические направления для оперативного формирования санитарной зоны, которая позволит уменьшить количество запускаемых БПЛА по мирным гражданам, социнфраструктуре из Сумской и Днепропетровской областей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ВС РФ окружили около 10 тыс. бойцов из подразделений ВСУ на купянском направлении в Харьковской области, а также красноармейском в ДНР.