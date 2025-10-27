ВС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по ВСУ в районе Водолажского

Российские военные ударили оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" и Су-34, применившими фугасные авиабомбы

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Расчет ОТРК "Искандер-М" и бомбардировщики Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Водолажского на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры удара.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетно-бомбового удара по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении СВО. По личному составу и технике ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" и фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34, применившими фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции", - сообщили в военном ведомстве.