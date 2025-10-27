В Красноармейске ВС РФ активно расширяют зону контроля у ж/д вокзала

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Штурмовые группы 2-й армии ВС РФ ведут активные наступательные действия у железнодорожного вокзала в Красноармейске в ДНР, уничтожено свыше 60 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали там.