Командир Легион: ВС РФ превосходят ВСУ по количеству и качеству БПЛА

По его словам, украинские военные лишились возможности вести боевые действия с той же эффективностью, как год назад, и вынуждены действовать с больших дистанций

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Российские подразделения беспилотной авиации превосходят ВСУ как в количестве, так и в качестве применяемых дронов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал командир роты беспилотных систем с позывным Легион.

"Они (ВСУ - прим. ТАСС) нам уступают сейчас по количеству и по качеству [беспилотников]. Мы регулярно получаем образцы их оптоволоконных дронов, также дронов на радиоуправлении. Они нам проигрывают, они пытаются сейчас использовать нестандартные частоты, но наши операторы радиоэлектронной борьбы все это вычисляют и так же ищут сразу способы для противодействия этим дронам. По количеству применяемых дронов они тоже нам уступают. У них за последние полгода количество применяемых дронов снизилось в несколько раз благодаря активной работе наших разведчиков", - сказал он.

По его словам, украинские военные лишились возможности вести боевые действия с той же эффективностью, как год назад, и вынуждены действовать с больших дистанций. Анализ трофейных образцов показывает, что масса боевой части дронов противника сократилась с 3 до 1,5 кг, что свидетельствует об их применении с значительного удаления.

"Осматриваем боевые части дронов, которые применяются противником, из чего следует вывод, что они работают на приличном удалении, потому как они раньше применяли, например, боевую часть порядка до 3 кг. Сейчас это 1,5 кг максимум, то есть они летят издалека. Мы их оттеснили сейчас", - отметил он, добавив, что активная боевая работа российских подразделений приводит к значительным потерям противника как в живой силе, так и среди операторов БПЛА, что создает у ВСУ существенный кадровый дефицит в этой сфере.