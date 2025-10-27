Бойцы ВС РФ создали на передовой лабораторию по ремонту БПЛА

В помещении организованы рабочие места для операторов и специалистов по настройке оборудования, что позволяет оперативно обеспечивать подразделения беспилотными комплексами, сообщил командир отдельной роты БПЛА с позывным Легион

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 123-й бригады Южной группировки войск оборудовали в прифронтовой зоне полноценную лабораторию для производства, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Об этом ТАСС сообщил командир отдельной роты БПЛА с позывным Легион.

"Вы сейчас находитесь в лаборатории моей роты, которая работает в интересах как подразделения, так и бригады в целом. Здесь происходит производство, получение, выдача летательных аппаратов разного назначения, а также их составляющих. <...> Все, что приезжает к нам в лабораторию, все сначала регистрируется здесь, производятся записи в специальных журналах, где ведется учет. Также отсюда осуществляется выдача всего имущества по подразделениям", - сказал он.

По его словам, лаборатория обеспечивает полный цикл работ с БПЛА - от производства и установки специализированного программного обеспечения до ремонта и восстановления поврежденных аппаратов. В помещении организованы рабочие места для операторов и специалистов по настройке оборудования, что позволяет оперативно обеспечивать подразделения беспилотными комплексами.

"Лаборатория, в которой проводятся подготовка, усовершенствование, восстановление дронов, а также их составляющих. Люди здесь находятся на своих рабочих местах. Здесь мы производим ремонт дронов типа "Мавик", разведчиков. <...> Здесь идет восстановление дронов, которые к нам привозят", - отметил он.