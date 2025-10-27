Сражающихся на стороне РФ экс-военных ВСУ наградили в честь двухлетия батальона

Герой ДНР Анатолий Бибилов отметил неоценимый вклад украинских добровольцев в освобождение республики от неонацизма

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Бойцы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса получили награды в честь двухлетия подразделения, сообщили журналистам в батальоне.

"В честь второй годовщины основания добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из добровольно перешедших на сторону ВС РФ бывших украинских военнослужащих, состоялось торжественное мероприятие с награждением отличившихся бойцов, - говорится в сообщении. - Медали и другие знаки отличия бойцам вручил Герой ДНР Анатолий Бибилов. Он отметил неоценимый вклад украинских добровольцев в освобождение Украины от неонацизма, их высокую боевую выучку и слаженность".

Отмечается, что поздравить бойцов пришли вице-премьер ДНР Кирилл Макаров, врио министра молодежной политики республики Денис Шимановский, Герой ДНР, командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба и другие. Макаров назвал батальон имени Кривоноса примером для украинского народа, а Шимановский высказался за участие бойцов в патриотической работе с молодежью на освобожденных землях.

Батальон имени Кривоноса создан в октябре 2023 года. Он был задействован при обороне Кременной, в боях за Авдеевку, Селидово, Очеретино и другие населенные пункты. Сейчас добровольцы выполняют боевые задачи на красноармейском направлении.