Эксперт Киселев: Киев ударами по ЛНР пытается навредить и запугать население

Противник использует всевозможные способы и методы доставки боеприпасов, независимо от расстояния и дистанции, отметил он

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами вглубь территории Луганской Народной Республики с использованием БПЛА пытаются навредить гражданской инфраструктуре и запугать население, считает военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что поздним вечером 26 октября силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над южной частью Луганска. Один из них атаковал частный сектор, в результате чего повреждены шесть жилых домов, хозпостройки, погиб домашний скот.

"Активность БПЛА противника связана <…> с тем, чтобы показать, что у них еще есть возможности бить по нашим территориям. <…> Противник использует всевозможные способы и методы доставки боеприпасов, независимо от расстояния и дистанции. Даже если вдруг не получается нанести удар по объектам стратегическим, они наносят удар по жизнеобеспечивающей инфраструктуре, <…> то есть [используют боеприпасы] не по назначению, а для того, чтобы навредить и запугать народ", - сказал он.

Киселев считает, что ударами по гражданской инфраструктуре ЛНР Киев пытается показать, что Европа поддерживает такие действия украинской армии.