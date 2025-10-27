Над регионами России за три часа уничтожили 23 украинских БПЛА

Из них 14 дронов сбили над Брянской областью

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС, архив

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Брянской области, 4 БПЛА - над территорией Тульской области, 3 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, и 2 БПЛА - над территорией Орловской области", - сказали в военном ведомстве.