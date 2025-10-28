Шойгу проводит совещание по защите важных объектов в условиях СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу проводит совещание по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции.
На встречу в Нижнем Новгороде собраны главы субъектов Приволжского федерального округа, представители министерств и ведомств.
"Мы собрались не только для того, чтобы просто отчитаться о проделанной работе. Наша ключевая задача - провести предметный анализ ситуации и эффективности принимаемых мер, что реально работает, где остаются слепые зоны, какие вопросы возникают на стыке полномочий федеральных и региональных органов власти, силовых структур и хозяйствующих субъектов", - обратился Шойгу к участникам совещания.
Он сообщил, что "в этих целях также планируется сегодня провести рабочие встречи с руководителями ряда предприятий области и ознакомиться с их продукцией, производимой в интересах специальной военной операции".