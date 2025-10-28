Шойгу: повреждения энергообъектов РФ от атак БПЛА не несут серьезный урон

Секретарь Совета безопасности России отметил, что повреждения достаточно оперативно ликвидируются

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу констатировал, что украинские беспилотники наносят некоторый ущерб российским энергообъектам, но не способны привести к серьезному урону.

"То, что касается повреждений, они есть, но они достаточно оперативно ликвидируются, и никакого-либо серьезного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной компанией, с отопительным сезоном они, конечно, не несут и не могут нести", - заявил Шойгу журналистам.

По его словам, цели Украины таких атак понятны. "Создать дефицит, посеять панику, сорвать посевную компанию, отопительный сезон и многие-многие другие вещи", - перечислил он.

"Но у нас огромная страна с гигантским потенциалом, поэтому у нас, естественно, есть резервы, резервы основательные", - заверил секретарь Совбеза РФ.