Ростех представил лазерный комплекс для противодействия БПЛА

Оборудование работает от бортовых аккумуляторов, которые можно подзаряжать от внешних источников

© Алексей Жуков/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2025" впервые представил мобильный лазерный комплекс для борьбы с БПЛА, передает корреспондент ТАСС.

"Основу комплекса составляет силовой лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей. Оборудование работает от бортовых аккумуляторов, которые можно подзаряжать от внешних источников", - сообщили в пресс-службе Ростеха.

Комплекс вместе с пунктом управления умещается в кузове грузовика. Как отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, мощное направленное излучение лазера позволяет в течение одной минуты выводить из строя сразу несколько беспилотников различных типов, включая малые FPV-дроны.

"При этом силовые лазеры безопасны для использования вблизи гражданской инфраструктуры", - привели в пресс-службе его слова.

В пресс-службе также добавили, что лазерный комплекс может использоваться как самостоятельное средство противодействия беспилотникам, так и в составе эшелонированных систем противовоздушной обороны.