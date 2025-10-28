Крейсер "Варяг" на учениях вступил в бой с условным противником

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" в ходе учений вступил в морской бой с отрядом кораблей и безэкипажными катерами условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" провел комплексное учение в полигоне боевой подготовки акватории Японского моря. По условиям учения экипаж ракетного крейсера вышел в море и вступил в морской бой с группой кораблей условного противника", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе активной части учений экипаж выполнил алгоритм боевого упражнения с электронным применением главного ракетного комплекса "Вулкан" по надводным целям, имитирующим отряд кораблей условного противника. Кроме того, экипаж крейсера провел корабельные учения по отражению средств воздушного нападения и атак безэкипажных катеров.

Также после отработки задач в море были проведены тренировки по обороне и защите корабля в условиях стоянки на незащищенном рейде с проведением профилактического гранатометания, учения по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть корабля.