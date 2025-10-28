В зоне СВО испытают противодронную автоматическую турель

В качестве средства поражения используется платформа с двумя 7,62-мм пулеметами ПКТ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Автоматизированная турель с технологиями искусственного интеллекта для уничтожения дронов в ближайшее время будет опробована в зоне спецоперации, сообщил ТАСС гендиректор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.

Новую автоматизированную турель компания впервые представила на международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2025" в Москве вместе с мобильной группой ПВО с системой целеуказания "Катран". В качестве средства поражения используется платформа с двумя 7,62-мм пулеметами ПКТ.

"Следующий вид развития - автоматизированная турель. Она представлена впервые, после выставки она будет отправлена для испытаний в условиях боевых действий", - сказал он.

При этом новая турель может работать как автоматически, благодаря технологиями искусственного интеллекта, так и управляться оператором на некотором расстоянии при помощи пульта. Связка из нескольких таких турелей, по его словам, может использоваться для прикрытия крупных стационарных объектов.

При этом он добавил, что разработанная компанией платформа для поражения дронов может быть оснащена также крупнокалиберными пулеметами или лазерным оружием.