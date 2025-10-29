Путин назвал преимущества ядерной двигательной установки "Буревестника"
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Установленный в ракете "Буревестник" ядерный реактор очень быстр, он способен запускаться в течение "минут и секунд", указал президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь им. П. В. Мандрыка.
"Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше", - указал Путин.
"Самое главное в том, что если обычный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд", - заметил глава государства.