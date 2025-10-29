Путин: РФ готова прекратить боевые действия в зоне окружения, пока там будут СМИ

Президент отметил, что пауза в боях может составить несколько часов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России готовы приостановить боевые действия в зоне, где окружен противник, на то время, пока там будут находиться представители СМИ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции в госпитале им. Мандрыка.

"Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, с тем чтобы группа журналистов могла зайти в эти населенные пункты - посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти, - пояснил Путин. - Мы готовы в определенные точки их подвести, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли. Самое главное - это избежать провокаций с украинской стороны".