Путин: Россия успешно испытала подводный аппарат "Посейдон"

Аппарат экипирован ядерной энергетической установкой

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия успешно провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.

"Вчера мы провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой", - сказал Путин.