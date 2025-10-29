Путин: Россия успешно испытала подводный аппарат "Посейдон"
Редакция сайта ТАСС
11:48
обновлено 12:02
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия успешно провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.
Читайте также
"Посейдон", допуск СМИ к окруженцам ВСУ и героизм бойцов. Заявления Путина
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.
"Вчера мы провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой", - сказал Путин.