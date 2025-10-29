Путин назвал огромным успехом испытание "Посейдона" с ядерной энергоустановкой

Президент России отметил, что впервые удалось не только стартовым двигателем запустить аппарат с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой являются огромным успехом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.

"Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех", - сказал российский лидер.