Путин назвал огромным успехом испытание "Посейдона" с ядерной энергоустановкой
11:50
обновлено 12:06
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой являются огромным успехом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.
"Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех", - сказал российский лидер.