Путин: "Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности

Глава государства сделал акцент на том, что военнослужащим важно знать все о том, какие перспективные разработки вооружений есть у России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.

"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности", - сказал президент.

Глава государства сделал акцент на том, что военнослужащим важно знать все о том, какие перспективные разработки вооружений есть у России.

"Вы воюете на фронте, жизнью рискуете. И конечно, думаете, ради чего вы это делаете, насколько страна готова будет подхватить то, что сделаете вы, рискуя жизнью и здоровьем, защищая Родину, насколько она в состоянии будет дальше идти вперед, укреплять свою обороноспособность и вообще в целом укрепляться. Ну вот это тоже такие элементы, связанные с этой работой", - подытожил Путин.