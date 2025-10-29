Путин: "Посейдон" нельзя перехватить

Президент РФ назвал подводный аппарат с ядерной энергоустановкой уникальным по скорости и глубине движения

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой уникален по скорости и глубине движения, перехватить его невозможно.

"По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. И способов перехвата не существует", - сказал президент.