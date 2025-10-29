Рядовой Казак под обстрелами передавал боеприпасы для гаубицы

Действия военного способствовали уничтожению склада боеприпасов и до семи человек живой силы противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Гвардии рядовой Никита Казак продолжал подавать боеприпасы для самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" под интенсивным обстрелом со стороны ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Там пояснили, что Казак в составе огневого расчета САУ выполнял задачу по уничтожению склада с боеприпасами и материальными ценностями противника.

"Во время выполнения боевой задачи начался артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. Несмотря на интенсивное огневое воздействие противника, гвардии рядовой Казак продолжал подавать снаряды с грунта для заряжания орудия до тех пор, пока не была выполнена поставленная боевая задача. Расчет успешно поразил вражеский склад с боеприпасами и другими материальными ценностями, без потерь техники и личного состава", - сказали в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что решительные и отважные действия Казака способствовали уничтожению склада боеприпасов и до семим человек живой силы противника.

В ведомстве также рассказали о гвардии рядовом Дмитрии Бабушкине, который прикрыл машину РСЗО "Град" от дрона ВСУ. На одном из тактических направлений он выполнял задачу по дозаправке боевых машин дизельным топливом, когда заметил приближающийся FPV-дрон противника.

"Он заметил приближающийся FPV-дрон противника и незамедлительно открыл прицельный огонь из штатного оружия, в результате чего сбил вражеский БПЛА. Продолжив подготовку, он успешно заправил боевые машины и обеспечил их своевременный выход на боевые задачи", - подчеркнули в министерстве.