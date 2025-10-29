Главком ВМФ РФ отметил мужество моряков при выполнении задач спецоперации

Адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих с Днем моряка-надводника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Военнослужащие-добровольцы из состава экипажей кораблей отстаивают на передовой интересы Отечества, демонстрируют храбрость и личное мужество. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев в связи с отмечаемым 30 октября профессиональным праздником - Днем моряка-надводника.

"В настоящее время экипажи надводных кораблей флотов принимают участие в специальной военной операции, наносят высокоточные удары по объектам противника. Отдельно отмечу военнослужащих-добровольцев из состава экипажей надводных кораблей, которые по зову сердца встали в единый строй с морскими пехотинцами и на передовой с оружием в руках отстаивают интересы Отечества, демонстрируют храбрость и личное мужество", - говорится в поздравлении адмирала Моисеева, опубликованном в газете "Красная звезда".

По его оценке, современное поколение военных моряков высокопрофессионально и ответственно решает все поставленные задачи в море. Десятки кораблей флота выполняют задачи боевых служб в стратегически важных районах Мирового океана, успешно действуют в Арктической зоне, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в акваториях Атлантического и Индийского океанов.

Главком ВМФ также подчеркнул, что в настоящее время реализуются программы развития Военно-морского флота России, призванными сделать его более современным и сбалансированным. Развернуто серийное строительство кораблей ближней и дальней морских зон, в том числе оснащенных гиперзвуковым оружием.

Наследники морских побед

Главнокомандующий ВМФ напомнил морякам, что морская доблесть и боевые традиции моряков-надводников ковались в морских боях и сражениях, берут свое начало еще с Петровской эпохи. "Вы - наследники славных побед и свершений на море Петра I, Ушакова и Спиридова, Нахимова и Макарова, Эссена и Грейга, Крузенштерна и Седова, Кузнецова и Горшкова - выдающихся флотоводцев и первооткрывателей, всех тех, кто сделал Россию великой морской державой, - сказал адмирал Моисеев. - Навсегда в летописи боевой славы России, благодарной памяти потомков останутся подвиги моряков-надводников в годы в Великой Отечественной войны. Экипажи боевых кораблей сопровождали конвои союзников, выслеживали и топили вражеские корабли и отряды на Севере и Балтике, на Черном и Азовском морях, в акваториях Днепра и Волги, Дуная, Вислы и Одера".

Датой основания русского военно-морского флота принято считать 30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года, когда Боярская дума по предложению царя Петра I приняла постановление о строительстве регулярного флота ("Морским судам быть").