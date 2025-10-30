Пленный из ВСУ рассказал о командире роты, который не жалел своих солдат

По словам Владимира Кошмело, за две недели в роте, численность которой изначально была 75 человек, осталось 10-15 солдат

Редакция сайта ТАСС

© Егор Горожанкин/ ТАСС

КУРСК, 30 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляло своих солдат на позиции в светлое время суток, когда они были хорошо заметны. Тем самым, целые роты шли "на убой". Об этом рассказал ТАСС пленный пулеметчик 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Владимир Кошмело.

"Первый командир роты был бывшим полицейским, он людей не жалел. <…> Говорили в обед выезжать на новые позиции, а как, если людей и нет? С дрона сразу же всех видно", - сказал пленный.

По его словам, за две недели в роте, численность которой изначально была 75 человек, осталось 10-15 солдат. "Они как будто испарились: кто-то сбегал, кто-то погибал в бою", - добавил Кошмело.