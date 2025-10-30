Российский снайпер спас машину с сослуживцами, сбив в воздухе FPV-дрон

Замкомандира взвода снайперов с позывным Медный сообщил, что одна из основных целей снайперов сейчас - это уничтожение дронов противника

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Замкомандира взвода снайперов с позывным Медный 5-й гвардейской бригады 51-й армии ЮВО группировки "Центр" сбил в полете украинский FPV-дрон, атаковавший машину с российскими военными.

"Сидел, думал о доме, о жене, о родителях. И краем глаза увидел, что кто-то в небе летит. Думал, птица, а оказалось, дрон на оптоволокне. Сразу отработал, со второго выстрела поразил цель. А до этого ехала машина, на которую он был нацелен. Тем самым, получается, спас машину", - рассказал Медный ТАСС.

Он добавил, что одна из основных целей снайперов сейчас - это уничтожение дронов противника. Максимум за день у Медного получалось поразить до 18 FPV-дронов и 3 разведывательных квадрокоптера.

Самое большое расстояние, с которого у Медного получилось сбить дрон, - 1 200 м.