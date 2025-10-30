ТАСС: ВСУ в Волчанске переподчиняют подразделения, боясь потерять город
04:01
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ переподчиняет подразделения в Харьковской области, чтобы не допустить потери Волчанска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении командование ВСУ продолжает искать способы не допустить утраты позиций в Волчанске. В подчинение командованию 57-й отдельной мотопехотной бригады передана часть подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады с хатненского участка фронта", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, российские войска освободили более 70% территории города.