ТАСС: ВСУ на Харьковщине бросают в контратаки спецроты "Шквал"

Они формируются из бывших заключенных, дезертиров или неугодных командованию военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. ВСУ на разных участках фронта в Харьковской области используют для контратак штурмовые группы спецроты "Шквал". Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Они формируются из бывших заключенных, дезертиров или неугодных командованию военнослужащих.

"Для проведения контратаки противник задействовал две штурмовые группы от спецроты "Шквал" 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады при поддержке ударных БПЛА типа "Баба-яга". В ходе отражения уничтожено более десятка боевиков ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на участке фронта между Меловое - Хатнее бойцы ВС РФ продвигаются вперед. В ходе продвижения взяты в плен двое военнослужащих 159-й отдельной мехбригады ВСУ.