Южная группировка сорвала попытки ротации ВСУ в районе Константиновки

Боевую задачу выполнили расчеты орудий и FPV-дронов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Расчеты орудий и FPV-дронов Южной группировки войск сорвали попытки ротации ВСУ на константиновском направлении, уничтожив бронеавтомобиль, квадроцикл и военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск был обнаружен движущийся в сторону вражеских позиций бронеавтомобиль с военнослужащими ВСУ. В результате нанесения по нему ударов артиллерии и FPV-дронов, транспортное средство было уничтожено вместе с солдатами", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы БПЛА группировки обнаружили передвигавшийся на те же позиции квадроцикл с тремя солдатами ВСУ. Боевики пытались скрыться в лесополосе, однако точными ударами FPV-дронов и артиллерии были уничтожены. Ударом дрона-камикадзе был уничтожен и квадроцикл.