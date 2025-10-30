Командир Алекс: ВСУ в ДНР теряют опытных пилотов дронов "Баба-яга"

В Минобороны сообщили, что служба ПВО 5-й бригады группировки "Центр" с начала года сбила 317 тяжелых гексакоптеров противника

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Количество опытных операторов дронов "Баба-яга" в зоне ответственности 5-й гвардейской бригады 51-й армии ЮВО группировки "Центр" заметно снизилось, сообщил ТАСС командир зенитного взвода FPV-дронов с позывным Алекс.

"За последнее время все меньше и меньше их становится опытных пилотов и воздушных целей, мы их истребляем потихонечку", - сказал Алекс.

Он добавил, что в приоритете его взвода работа по гексакоптерам "Баба-яга". В основном работа происходит, когда вражеский дрон находится на высоте 100-120 м. Дроны уничтожают воздушным тараном FPV-дронами, в качестве боеприпаса используются осколочные гранаты РГО.

Алекс отметил, что бывает, что оператор гексакоптера замечает приближающийся дрон-перехватчик и начинает маневрировать, в результате происходит "воздушная дуэль". Такое поведение оператора, по словам Алекса, свидетельствует о его опытности.

Он добавил, что его бойцы в том числе прикрывают боевую технику. "Поступила задача прикрыть нашу технику. Мы вылетели, встретили технику, начали сопровождать. Через определенное время заметили цель - подлетающую "Бабу-ягу". Быстро среагировали и успешно отработали по цели. Вылетели повторно, догоняем технику, не проходит 10 минут, заметили в небе еще одну цель, еще один дрон, тоже "Баба-яга", которая пыталась отработать по нашей технике. Их много, но мы их успешно подавляем", - сказал Алекс.

В Минобороны РФ сообщили, что служба ПВО 5-й бригады с начала года сбила 317 тяжелых гексакоптеров.