Над Россией за ночь сбили 170 украинских БПЛА

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 48 - над территорией Брянской области, 21 - над территорией Воронежской области, 16 - над территорией Нижегородской области, 15 - над территорией Калужской области, 14 - над территорией Ростовской области, 10 - над территорией Курской области, 9 - над территорией Московского региона, в том числе 6 летевших на Москву, 9 - над территорией Тульской области, 5 - над территорией Рязанской области, 5 - над территорией Волгоградской области, 5 - над территорией Новгородской области, 4 - над территорией Белгородской области, 4 - над территорией Орловской области, 4 - над территорией Республики Крым и 1 - над территорией Липецкой области", - сообщили в военном ведомстве.