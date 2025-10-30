Пленный из ВСУ: в селах Украины почти не осталось молодежи

На кладбищах много могил 20-летних юношей, добавил Владислав Пушко

Редакция сайта ТАСС

© "Оперативный простор"/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Военнопленный Владислав Пушко из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе полка "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ) рассказал, что в украинских селах практически не осталось молодежи, а на кладбищах много могил 20-летних юношей. Видео беседы с пленным есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В селах не осталось молодежи, как было раньше. На кладбищах очень много новых ям и новых флагов, которых не должно там быть. 20-летним молодым пацанам нельзя быть на кладбище. И это все на совести только одного человека - Владимира Зеленского. Это из-за него все так вышло", - сказал пленный.

По его словам, население Украины не может что-либо сделать с правительством, поскольку боится последствий. "Никто ничего не может сделать. Люди боятся начать какой-то переворот или что-то сделать, потому что это система, и люди просто не могут с ней справиться", - отметил он.

Пленный азовец также добавил, что поддерживал Зеленского, поскольку верил, что с его приходом к власти в стране начнутся положительные изменения, но все стало только хуже.