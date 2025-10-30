Бойцы ВС РФ уничтожили две "Бабы-яги" и две наземные платформы ВСУ

Также российские артиллеристы поразили пункт управления БПЛА противника из гаубицы Д-30, заявили в Минобороны

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили два БПЛА R-18 ("Баба-яга"), автомобиль, пункт управления дронами и две наземные роботизированные платформы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск тараном в небе уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат "R-18". Тем самым они не дали противнику выполнить задачу и обеспечили чистое небо своим подразделениям", - говорится в сообщении. В военном ведомстве добавили, что еще один дрон был сбит из стрелкового оружия и уничтожен после падения.

На краматорско-дружсковском направлении, отметили в министерстве, были уничтожены два наземных робототехнических комплекса ВСУ, которые использовались для обеспечения передовых подразделений боеприпасами и провизией. "Их уничтожение лишило передовые отряды украинских боевиков возможности вести эффективную оборону", - пояснили в Минобороны.

Кроме того, операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили автомобиль с живой силой противника, предпринявшей попытку добраться до передовых позиций ВСУ. Также российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками противника из гаубицы Д-30.