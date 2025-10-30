Пленный из ВСУ: сотрудники ТЦК мобилизуют всех без разбора

По словам Евгения Доценко, он был мобилизован сотрудниками ТЦК, когда направлялся в магазин

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники ТЦК мобилизуют всех подряд, игнорируя возраст и здоровье людей, рассказал пленный украинский солдат Евгений Доценко. Видео беседы с пленным есть в распоряжении ТАСС.

"Среди людей у меня тесного общения ни с кем не было. Все-таки там такой контингент, я вам скажу. Всех подряд набирают. Старых, хромых, с отклонениями какими-то там", - отметил пленный.

По словам Доценко, он был мобилизован сотрудниками ТЦК, когда направлялся в магазин. После медицинского осмотра его направили на подготовку в Николаевскую область.

Пленный также добавил, что хотел покинуть часть и вернуться домой, но побоялся уголовного преследования, поскольку ему уже вручили боевое оружие.