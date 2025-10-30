ВС РФ создали запасы обогревателей и дров в зоне СВО в преддверии зимы

В Минобороны отметили, что военнослужащие обеспечены зимней формой в полном объеме

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские военные создали запас обогревателей, топлива и дров на зимний период в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжается плановый перевод вооружения, военной и специальной техники на сезонный режим эксплуатации. Российская техника в зимний период перезаправляется топливом и маслами, которые соответствуют сезону. Военнослужащие группировок войск завершают обустройство позиций к зимним условиям в зоне проведения СВО, где уже создан необходимый запас обогревателей и другого твердотопливного и жидкотопливного отопительного оборудования, а также дров и окопных свечей", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что военнослужащие обеспечены зимней формой в полном объеме. Создан дополнительный резерв обмундирования для оперативной замены утепленной одежды и обуви.