Пленный из ВСУ рассказал, как его мобилизовали прямо у проходной завода

По словам Владимира Кошмело, к нему со спины подошел полицейский якобы для проверки документов, которые оказались "не в порядке"

КУРСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчину около проходной завода, на котором он работал. Об этом ТАСС сообщил мобилизованный, а ныне пленный пулеметчик 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Владимир Кошмело.

"ТЦК меня "бусифицировали" (насильственно мобилизовали - прим. ТАСС). Не дошел до завода, проходной, метров 30. Я утром на работу шел, а тут они", - рассказал собеседник агентства.

По словам Кошмело, к нему со спины подошел полицейский якобы для проверки документов, которые оказались "не в порядке". Проехав до ТЦК, мужчина узнал, что его мобилизуют в ряды ВСУ. "Прошел медкомиссию за 15 минут, сразу же сказали, что годен. На следующий день был уже на полигоне", - добавил пленный.