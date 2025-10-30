Боец Ляшенко на квадроцикле эвакуировал раненого сослуживца с поля боя

Ефрейтор сбил квадрокоптер ВСУ, благодаря чему ему удалось спасти жизнь военнослужащему, отметили в Минобороны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Ефрейтор ВС России Даниил Ляшенко эвакуировал на квадроцикле раненого сослуживца и отразил атаку беспилотника противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Добравшись до раненого товарища, Даниил спешился и приступил к эвакуации. В это время противник начал вести огонь из минометов, а также сбрасывать боеприпасы с БПЛА по лесополосе, не позволяя военнослужащим добраться до квадроцикла. Ефрейтор Ляшенко принял решение отвлечь на себя квадрокоптер противника. Даниил выбежал из лесопосадки, быстро занял выгодную позицию для стрельбы и метким огнем сбил квадрокоптер противника, после чего погрузил раненого на транспортное средство и доставил в точку эвакуации", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что благодаря смелым и грамотным действиям ефрейтора Ляшенко раненого удалось своевременно эвакуировать и сохранить ему жизнь.

В Минобороны также рассказали о ефрейторе Исламе Аухадулине, который сумел укрыть транспорт с провизией и боеприпасами от минометного огня и дронов противника. "Оценив обстановку и рельеф местности, ефрейтор Аухадулин на высокой скорости, умело маневрируя, увел транспортное средство от атак противника и укрыл его в лесополосе. После окончания минометного обстрела, убедившись в отсутствии воздушной угрозы, Ислам Аухадулин продолжил движение и своевременно доставил боеприпасы и продовольствие на позиции российских войск" - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что профессиональные действия Аухадулина позволили своевременно осуществить доставку груза для успешного выполнения задач подразделения.